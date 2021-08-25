Риелторы назвали золотое правило при продаже квартир

Продавцы, устанавливающие слишком низкие цены на свои квартиры, могут отпугнуть покупателя. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на риелторов компаний Est-a-Tet и «НДВ-Супермаркет Недвижимости».

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Как считают эксперты, главное при продаже квартиры – учесть все факторы, влияющие на ценнобразование.

Так, квартиры с просторными кухнями, окнами, выходящими на разные стороны дома, расположенные на средних этажах зданий, ценятся дороже. Цены также прибавляет наличие грузового лифта, балкона, близость парковки, детского сада, школы, магазинов, станции метро или остановки общественного транспорта.

Дополнительно ценятся хороший ремонт в квартире и в подъезде, а также установленная в доме система видеонаблюдения.

Квартиры на первых и последних этажах, имеющие смежные комнаты, наоборот, теряют в цене. Также из негативных факторов – близкое расположение к промзоне или оживленной магистрали.