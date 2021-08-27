Аналитики ожидают рост ипотечных ставок до 9%

Ипотечные ставки в этом году могут достигнуть 9% на фоне роста ключевой ставки, сообщили ТАСС эксперты рейтинговых агентств.

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"При прогнозируемом уровне ключевой ставки в 6-6,25% до конца года в сегменте розничного банковского кредитования ставки могут устойчиво вырасти до 8,7-9% по ипотеке, а также до 14,5-22% по потребительскому кредитованию", - отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

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Ставки по всем продуктам коррелируют с ключевой ставкой ЦБ, поэтому дальнейшие изменения будут напрямую зависеть от ключевой, поясняет директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

В рейтинговом агентстве НКР полагают, что рост ипотечных ставок будет происходить в ответ на удорожание вкладов граждан как основного источника фондирования ипотеки. Средние ставки по новым ипотечным выдачам в рамках собственных программ банков к концу года достигнут 9%, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

По прогнозу "Эксперт РА", средние ставки по ипотеке на вторичном рынке вырастут на 0,5-1 п. п. и приблизятся к 9%, на первичном рынке средние ставки будут повышаться медленнее из-за наличия льготных госпрограмм. "Ставки по потребительским кредитам могут измениться более существенно (на 1-1,5 п. п. и более), особенно для клиентов с высоким уровнем долговой нагрузки из-за повышения Банком России надбавок по коэффициентам риска для заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки", - отмечает младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина.

В свою очередь вице-президент - старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова считает, что рост кредитных ставок будет сдерживаться конкуренцией за заемщиков и ставки до конца года могут подняться примерно на 0,5 п. п. по ипотеке и на 1 п. п. по потребительским кредитам.

"По ипотеке, учитывая по сути уход льготной программы в регионы со снижением лимита и коррекции ставки, прежде всего это скажется на объемах новых выдач. Средневзвешенная ставка по портфелю ипотечных кредитов на июль 2021 года составила свой исторический минимум 7,07%, скорее всего до конца года можно ждать умеренную коррекцию до 7,5%", - комментирует директор группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Сергей Вороненко.

Ставки по вкладам

Что касается вкладов, то большинство аналитиков ожидают роста ставок по ним до 6-7% в этом году. Так, в "Эксперт РА" ожидают, что значение максимальной процентной ставки по вкладам 10 кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов граждан, может превысить 6% в ближайшие месяцы.

"В ближайшие месяцы максимальная ставка по вкладам по топ-10 банков может достигнуть 6%, что примерно соответствует уровню конца 2019 - начала 2020 г. Нельзя исключать и дальнейший ее рост в случае дополнительного повышения ключевой ставки, а также при отсутствии заметного притока средств физлиц во вклады", - говорит Михаил Доронкин из НКР.

В НРА до конца года прогнозируют рост средних ставок по вкладам физлиц до 6,5-7%. "Несмотря на текущее замедление инфляции, мы думаем, что ставки все равно окажутся лишь незначительно выше уровня инфляции", - комментирует Гришунин.

Сергей Вороненко из S&P поясняет, что частично некоторый рост ставок по депозитам обусловлен именно разгоном инфляции в последние несколько месяцев. При этом реальные ставки (с поправкой на инфляцию) находятся в отрицательных значениях с конца 2019 г. и к июлю 2021 г. составляли около - 270 б. п. Банки корректируют ставки по вкладам, чтобы избежать сильных оттоков средств граждан.