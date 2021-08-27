Названа стоимость самой дорогой квартиры Сочи

Недвижимость в Сочи подорожала настолько, что новое жильё в городе обойдётся дороже, чем в Москве. И на местном рынке уже есть свои рекорды. По данным агентства недвижимости Skolkovo Realty, самая дорогая квартира в новостройках черноморского курорта стоит 553,2 млн рублей. Рекорд стоимости на вторичном рынке установила квартира, владелец которой запросил за неё 670,6 млн рублей.
Дороже всего продают свою жилплощадь владельцы одного из проектов, расположенных на Олимпийском проспекте, сообщили риелторы изданию «Лента.ру». Квадратный метр в их новостройках стоит 2,4 млн рублей.
Самая дорогая квартира в строящемся доме обойдётся чуть дешевле — в 1,36 млн рублей за 1 кв. м. Но её стоимость объясняется площадью — почти 400 кв. м. Строительство этого комплекса обещают закончить к 2023 году.
На вторичном рынке риелторы нашли предложение с ещё более высокой ценой. За квартиру в Центральном районе площадью 801 кв. м владелец просит 670,6 млн рублей. Это 836 500 рублей за «квадрат». Пиковая стоимость 1 кв. м вторички почти такая же, как и на рынке новостроек. Одна из элитных квартир-студий продаётся по цене 2,3 млн рублей.
По данным агентства, за январь — июль 2021 года спрос на элитную недвижимость в Сочи увеличился на 60%. За июль показатель вырос на 5% по сравнению с июнем.
Специалисты посоветовали тем, кто ищет дешёвое жильё в черноморском городе, искать его в многоквартирных домах, построенных до 2000 года. Такие квартиры стоят почти на 80% дешевле, чем «новая вторичка».
Ранее «Секрет» писал, что Сочи стал лидером по скорости подорожания однушек. За пять лет средняя стоимость однокомнатной квартиры в приморском городе взлетела на 123%.
В июне город стал лидером по росту цен на вторичное жильё, а в августе обогнал Москву по ценам на квартиры в новостройках. По данным базы недвижимости Restate, в Сочи цена за 1 кв. м сейчас составляет 305 900 рублей (против 283 500 рублей в столице).