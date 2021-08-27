Названа стоимость самой дорогой квартиры Сочи

Недвижимость в Сочи подорожала настолько, что новое жильё в городе обойдётся дороже, чем в Москве. И на местном рынке уже есть свои рекорды. По данным агентства недвижимости Skolkovo Realty, самая дорогая квартира в новостройках черноморского курорта стоит 553,2 млн рублей. Рекорд стоимости на вторичном рынке установила квартира, владелец которой запросил за неё 670,6 млн рублей.

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Дороже всего продают свою жилплощадь владельцы одного из проектов, расположенных на Олимпийском проспекте, сообщили риелторы изданию «Лента.ру». Квадратный метр в их новостройках стоит 2,4 млн рублей.

Самая дорогая квартира в строящемся доме обойдётся чуть дешевле — в 1,36 млн рублей за 1 кв. м. Но её стоимость объясняется площадью — почти 400 кв. м. Строительство этого комплекса обещают закончить к 2023 году.

На вторичном рынке риелторы нашли предложение с ещё более высокой ценой. За квартиру в Центральном районе площадью 801 кв. м владелец просит 670,6 млн рублей. Это 836 500 рублей за «квадрат». Пиковая стоимость 1 кв. м вторички почти такая же, как и на рынке новостроек. Одна из элитных квартир-студий продаётся по цене 2,3 млн рублей.

По данным агентства, за январь — июль 2021 года спрос на элитную недвижимость в Сочи увеличился на 60%. За июль показатель вырос на 5% по сравнению с июнем.

Специалисты посоветовали тем, кто ищет дешёвое жильё в черноморском городе, искать его в многоквартирных домах, построенных до 2000 года. Такие квартиры стоят почти на 80% дешевле, чем «новая вторичка».

Ранее «Секрет» писал, что Сочи стал лидером по скорости подорожания однушек. За пять лет средняя стоимость однокомнатной квартиры в приморском городе взлетела на 123%.