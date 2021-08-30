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В каких курортных городах России стоит купить недвижимость

Лера Букина
30 минут назад

Покупать недвижимость на курортах России лучше осенью, зимой или весной, но никак не летом, заявил «Известиям» специалист по недвижимости в Сочи Иван Потапов. В частности, это обусловлено большой заполняемостью курортов и высокой стоимостью, а также сокращением объема предложения в летний период времени, указал он.

В каких курортных городах России стоит купить недвижимость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При приобретении курортной недвижимости важно учитывать период ее использования. Так, у курортных городов Черноморского побережья одинаковый высокий сезон - с июня по август. Месяцами умеренного спроса являются май и сентябрь. В другие периоды объекты размещения пустуют, а стоимость размещения в отелях и аренды является очень низкой.

Специалист отметил, что зимой пребывать не столь комфортно в Геленджике, Новороссийске, Анапе и Крыму. В Сочи же более благоприятный климат в это время.

Для желающих купить жилье с целью инвестиций из всего черноморского побережья стоит рассмотреть федеральную территорию Сириус (Олимпийский парк), Адлер и его окрестности. Расположенное там жилье можно использовать круглогодично.

Покупать недвижимость нужно прямо сейчас, считает Анна Васютина, бизнес-консультант, директор тренингового центра Estas.Store. Она отмечает, что ключевая ставка растет, цены тоже будут повышаться. Она делает акцент на Сочи, но также «хорош Краснодар».

Целесообразно приобретать недвижимость на российских курортах на старте продаж из-за минимальной цены, считает Татьяна Бурлаковская, генеральный директор Golden Brown Group.

«Среди российских курортных городов, на мой взгляд, наиболее перспективных для покупки недвижимости, я выделю Сочи, прежде всего новую федеральную территорию Сириус, а также Геленджик и Крым, где цены значительно ниже сочинских, при этом спрос на жилье достаточно активный», — подчеркнула Бурлаковская.

Как заявил вице-президент Гильдии риелторов Московской области Александр Саяпин, сегодня целесообразно с точки зрения выгоды покупать недвижимость не в новостройках, а на вторичном рынке.

Недвижимость,Александр Саяпин,Иван Потапов,газета "Известия",
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