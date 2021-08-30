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В Госдуму внесен законопроект о расширении и продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года

Агентство «Москва»иещё 18
58 минут назад

Партия «Единая Россия» внесла в нижнюю палату парламента законопроект о расширении и продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. Об этом сообщил официальный Telegram-канал партии.

«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о расширении «дачной амнистии» и ее продлении до 1 марта 2031 года. Он позволит по упрощенной схеме оформить в собственность дома, построенные до 14 мая 1998 года (когда вступил в силу Градостроительный кодекс) на земельных участках, на которые у граждан нет документов. Право на дом и землю будет оформляться одновременно, как при «гаражной» амнистии», - говорится в сообщении.

Уточняется, что также документ дополнительно защитит наследников.

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«Воспользоваться правом упрощенного оформления в собственность дома и земли под ним смогут наследники предыдущих владельцев. Те, у кого есть право бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками, в случае принятия законопроекта будут признаваться собственниками в силу закона», - отмечается в тексте.
Недвижимость,Видео,Единая Россия,Госдума,
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