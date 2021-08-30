«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о расширении «дачной амнистии» и ее продлении до 1 марта 2031 года. Он позволит по упрощенной схеме оформить в собственность дома, построенные до 14 мая 1998 года (когда вступил в силу Градостроительный кодекс) на земельных участках, на которые у граждан нет документов. Право на дом и землю будет оформляться одновременно, как при «гаражной» амнистии», - говорится в сообщении.