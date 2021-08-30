Когда подорожает аренда жилья?

Стоимость аренды жилья в крупных городах России повысится уже осенью, заявили URA.RU риелторы. Как отмечается, это связано с началом нового учебного года, завершением отпусков и общим подорожанием недвижимости.

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«Летом обычно затишье на рынке недвижимости. А с сентября начинается новый сезон сдачи квартир, цены растут, уходят все ликвидные предложения, остаются неликвидные», — подчеркнул член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев.

Рост цен на аренду наблюдается уже сейчас, отметил риелтор Олег Свиридов. Он указал на такой фактор, как переход на очный формат обучения. Это является драйвером спроса на жилье, ведь студенты возвращаются в крупные города для учебы, подчеркнул специалист.

Рост цен затронул не только Москву и Санкт-Петербург, где учится большая часть российских студентов, но и регионы, указал Свиридов. Риелтор предупредил, что аренда уже не станет дешевле из-за снижения спроса на жилье в будущем.

«Если цены поднимаются, они уже не снижаются. На моей практике не было случаев, когда цены поднимались, а потом корректировались вниз», — заявил Свиридов.