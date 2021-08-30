Попавшим под гаражную амнистию придется платить

После оформления земельных участков по гаражной амнистии собственники будут должны заплатить госпошлину и каждый год оплачивать налог на землю, заявила URA.RU юрист адвокатского бюро White collars Яна Зайкова.

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«Налог в дальнейшем придется платить ежегодно, как земельный налог. До этого они его не платили. Налог земельный рассчитывается из кадастровой стоимости. Подается декларация в Росреестр через МФЦ, и там будет госпошлина при регистрации, но она небольшая. Госпошлина у нас тоже относится к законодательству о налогах и сборах», — пояснила она.

Гараж могут снести, если он не оформлен, отметил управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги» Алексей Гатин. Право собственности не защитит от сноса, если объект возведен неправильно. Во избежание таких последствий нужно прежде всего, получить землю, потом получить разрешение на строительство, а в дальнейшем — акт ввода в эксплуатацию (после достройки объекта), отметил специалист.

Собственника могут обязать платить за снос, подчеркнул собеседник агентства.

«Если объект зарегистрирован, то через суд, если не зарегистрирован, то могут сначала выдать предупреждение, а потом выставляют расходы на снос, если доказано, что именно это лицо возвело объект», — указал Гатин.

Госдума в марте приняла в третьем, окончательном, чтении закон о «гаражной амнистии», говорится на сайте нижней палаты парламента. Он вступит в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2026 года. Это касается гаражей, которые были возведены в качестве объектов капитального строительства до 30 декабря 2004 года, то есть до введения в действие Градостроительного кодекса.