Цены на жилье в России начали снижаться

В ряде крупных городов России цены на рынке новостроек снизились, заявил «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. По прогнозам экспертов, в течение двух-трех лет при текущих рыночных условиях средняя стоимость по России упадет на 10–15%. По итогам июля 2021 года средняя цена квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на 0,6%, в Уфе — на 0,4%.

Москва также демонстрирует падение стоимости жилья, указали аналитики агентства недвижимости «Мериум». Например, в Юго-Восточном административном округе столицы (ЮВАО) в июле средняя цена «квадрата» в новостройках упала на 1,5%.

После изменения условий программы льготной ипотеки и роста ставок меняется спрос, и девелоперы занялись пересмотром подходов к ценообразованию, заявила партнер компании «Метриум» Надежда Коркка.

В Москве по итогам июля упала не только средняя цена квадратного метра (с 349 тысяч до 348 тысяч), но и средняя цена лота (с 22 млн до 21 млн рублей), свидетельствуют данные системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro.

Согласно предварительному прогнозу аналитиков «Метриум», по итогам августа средняя цена квадратного метра в сегменте массовых новостроек в Москве упадет на 1,7% в связи с увеличением нового объема предложения на 10,8%.

Колебаться в ближайшие месяцы будут как объемы продаж, так и цена квадратного метра, полагает коммерческий директор ГК «А101» Анна Боим.

По мнению Ильдара Хусаинова, некоторые застройщики начнут субсидировать ставки по ипотеке, сдерживая стоимость своих объектов. Кто-то начнет снижать финальную цену жилья за счет уменьшения площади квартир, считает он. Другие же, как полагает Хусаинов, прибегнут к корректировке цены предложения. В начале 2022 года можно будет увидеть более отчетливо падение стоимости. По его прогнозам, в течение двух-трех лет при текущих рыночных условиях средняя стоимость по России упадет на 10–15%.