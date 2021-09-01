Сбербанк будет выдавать ипотеку с 18 лет

Сбербанк снизил минимальный возраст ипотечных заемщиков на три года. Теперь ипотечный кредит можно будет взять с 18 лет, хотя большинство банков предпочитают давать его россиянам от 21 года. Об этом РБК сообщил представитель банка. Молодым заемщикам банк предоставит две ипотечные программы – кредиты на новостройки и готовое жилье. Новые условия будут действовать по всей России, а подача заявок возможна онлайн. Остальные требования не изменятся. Первоначальный взнос должен составлять от 10 процентов стоимости жилья, а срок кредита – до 30 лет. Кроме того, заемщик должен работать не менее трех месяцев на текущем месте работы. Представитель банка пересмотр условий по ипотеке объяснил тем, что большинство молодых людей задумываются о покупке жилья. Кроме того, сегодня молодежь начинает работать рано, поэтому снижение возрастного ценза даст им возможность начинать самостоятельную жизнь с покупки квартиры. Однако большинство крупных российских банков, среди которых МКБ (Московский кредитный банк), "Уралсиб", "Ак Барс" и банк "Санкт-Петербург", выдают ипотеку заемщикам старше 21 года, имеющим стаж работы не менее 1 года. Газпромбанк и Совкомбанк принимают заявки на ипотеку от граждан старше 20 лет. В ВТБ также заявку на кредит может подать молодой человек 18 лет, однако представители банка считают это неуместным. "Более релевантным для получения ипотеки является возраст от 21 года, когда начинается активный период трудоустройства", – сказали в банке. Отмечается, что доля заемщиков младше 25 лет составляет 5 процентов и в последнее время немного растет из-за развития программ поддержки молодых семей. Более существенная доля заемщиков приходится на возраст 30–45 лет. В банке "Санкт-Петербург" долю молодых заемщиков (до 25 лет) оценивают в 7 процентов. "Портрет клиента, по нашей оценке, действительно молодеет. В этом играют роль в том числе меры господдержки плюс растущая финансовая грамотность населения", – рассказала директор группы ипотечного кредитования банка Ирина Петрова. Она отмечает, что более молодые клиенты не успевают сформировать платежную дисциплину. "Но при этом молодой сегмент лучше реагирует на изменяющуюся конъюнктуру рынка труда, и поиск работы занимает меньший временной период в случае таких жизненных обстоятельств. Поэтому делать однозначный вывод, что все молодые заемщики менее надежны, некорректно", – отметила Петрова.Ранее национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил привязать сведения о кредитной истории граждан к СНИЛС и ИНН для устранения лазейки в российском законодательстве, которая позволяет получать кредит, несмотря на плохую финансовую репутацию.