Мутко рассказал, когда в России решится «вечный вопрос»

Жилищный вопрос в России будет решен к 2030 году. Об этом корреспонденту РБК сообщил генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил разрешить проблему к этому сроку.

«Это реальный срок. Действительно, появилась уникальная возможность — появились новые инструменты, появились новые меры поддержки. Никогда еще государство так не поддерживало жилищное строительство. Многое будет зависеть от доходов людей, как будут расти доходы и восстанавливаться экономика», — цитирует издание Мутко.

По словам главы «Дом.РФ», квартирный вопрос в России является «вечным» из-за того, что в России «очень много аварийного фонда, очень много не обеспеченных жильем семей». Сегодня в очереди за жильем стоят 4 млн человек, подчеркнул Мутко.

Также, по словам гендиректора «Дом.РФ», Россия по обеспеченности квадратными метрами на семью и доли жилья в собственности находится на одном уровне с рядом стран Европы.

«У нас 90% жилья в собственности у граждан, а в Германии — примерно 40%», — отметил Мутко.