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Россияне бросились скупать жилье в Дубае

Lenta.ru
59 минут назад

По итогам июля 2021 года российский спрос на покупку квартир и апартаментов в Дубае вырос на 171 процент по сравнению с показателем за тот же период 2020 года и на 138 процентов к июлю 2019-го, свидетельствуют материалы портала Emirates.Estate, предоставленные «Ленте.ру».

Россияне бросились скупать жилье в Дубае
Фото: UnsplashUnsplash

Также значительный рост покупательского интереса со стороны россиян эксперты зафиксировали по итогам семи месяцев. Так, в период с января по июль 2021 года спрос вырос более чем в два раза (на 113 процентов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечают аналитики, в Дубае, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, продолжается активное строительство. Во втором квартале текущего года в городе ввели в эксплуатацию почти 6,65 тысячи квартир и 1,5 тысячи вилл.

Эксперты напрямую связывают рост числа сделок с недвижимостью в Дубае с активизацией иностранного спроса, включая российский. Всего в период с марта по июнь продажи жилой недвижимости в городе принесли 8,4 миллиарда долларов (614 миллиардов рублей), тогда как в предыдущем квартале результат равнялся 5,6 миллиарда долларов (409 миллиардов рублей).

Ранее была названа цена самой дешевой квартиры у моря в ОАЭ — 8,4 миллиона рублей. Это объект общей площадью 72 «квадрата», расположенный в шаговой доступности от береговой линии в городе Рас-эль-Хайма. Самая доступная квартира у моря в Дубае продавалась за 14,5 миллиона рублей. Недвижимость находится в районе под названием Дубай Марина.

Недвижимость,Lenta.ru,
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