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ДОМ.РФ снизит ипотечные ставки с помощью эксперимента

News.ru
1 час назад

Ипотечные ставки для заёмщиков позволит снизить совместный эксперимент института развития ДОМ.РФ, Центробанка РФ и Росреестра по обмену личными данными при оформлении цифровой ипотеки на основе технологии блокчейна. Об этом сообщается на официальной странице ДОМ.РФ.

ДОМ.РФ снизит ипотечные ставки с помощью эксперимента
Фото: Елена Гурдина/NEWS.ruЕлена Гурдина/NEWS.ru

На первом этапе мы отработаем технологию взаимодействия Росреестра и депозитариев, а также упростим процесс получения электронных закладных. В дальнейшем это снизит операционные расходы кредиторов и упростит выпуск ипотечных ценных бумаг, что позволит уменьшить ипотечные ставки для заемщиков, — заявил управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак.

В ведомстве также добавили, что если эксперимент пройдёт успешно, то технологию блокчейна смогут распространить и на другие этапы процесса ипотечного кредитования. В Росреестре при этом отметили, что готовы к реализации эксперимента, так как подобная технология позволит сделать электронную ипотеку более доступной для граждан.

Ранее глава ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), что вопрос распространения льготной ипотеки на индивидуальное жильё в настоящее время прорабатывается. По его мнению, чтобы люди оставались жить и работать на Дальнем Востоке, необходимо обеспечить соответствующие условия на Сахалине, которыми пользуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Недвижимость,Николай Козак,Виталий Мутко,Росреестр,Центральный банк России,
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