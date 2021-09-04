ДОМ.РФ снизит ипотечные ставки с помощью эксперимента

Ипотечные ставки для заёмщиков позволит снизить совместный эксперимент института развития ДОМ.РФ, Центробанка РФ и Росреестра по обмену личными данными при оформлении цифровой ипотеки на основе технологии блокчейна. Об этом сообщается на официальной странице ДОМ.РФ.

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На первом этапе мы отработаем технологию взаимодействия Росреестра и депозитариев, а также упростим процесс получения электронных закладных. В дальнейшем это снизит операционные расходы кредиторов и упростит выпуск ипотечных ценных бумаг, что позволит уменьшить ипотечные ставки для заемщиков, — заявил управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак.

В ведомстве также добавили, что если эксперимент пройдёт успешно, то технологию блокчейна смогут распространить и на другие этапы процесса ипотечного кредитования. В Росреестре при этом отметили, что готовы к реализации эксперимента, так как подобная технология позволит сделать электронную ипотеку более доступной для граждан.