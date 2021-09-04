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Названа стоимость строительства в России нового города

Майк Габриелян
1 час назад

Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков назвал сумму, которая потребуется для создания нового города Спутник. Об этом сообщает РИА Новости.

Названа стоимость строительства города Спутник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра», — сказал Чекунков.

По его словам, инвестиции в инфраструктуру города составят около 15 миллиардов рублей. Эти деньги выделит государство.

Стали известны детали строительства города в Сибири по идее Шойгу

Ранее соглашение о строительстве города рядом с Владивостоком было подписано на ВЭФ. Чекунков заявил, что присчитывается бизнес модель по объединению Владивостока с Артемом, строительству нового города и привлечению 300 тысяч человек в эту агломерацию. Таким образом, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.

Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Недвижимость,Алексей Чекунков,
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