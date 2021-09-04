Названа стоимость строительства города Спутник

«Первый этап мы оцениваем в миллион квадратных метров и порядка 100 миллиардов рублей, но это достаточно грубая цифра», — сказал Чекунков.

По его словам, инвестиции в инфраструктуру города составят около 15 миллиардов рублей. Эти деньги выделит государство.

Ранее соглашение о строительстве города рядом с Владивостоком было подписано на ВЭФ. Чекунков заявил, что присчитывается бизнес модель по объединению Владивостока с Артемом, строительству нового города и привлечению 300 тысяч человек в эту агломерацию. Таким образом, на Дальнем Востоке появится первый город-миллионник.