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Шойгу предложил организовать "сибирскую ипотеку" для желающих развивать регион

ТАССиещё 7
1 час назад

Желающим переехать в Сибирь и заняться ее развитием может быть предоставлен ряд льгот, в частности "сибирская ипотека". Такое мнение высказал Сергей Шойгу в интервью РБК, опубликованном в понедельник.

Шойгу предложил выдавать "сибирскую ипотеку"
Фото: ТАССТАСС

"Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской ипотеке" благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое", - сказал Шойгу.

По его словам, эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом на какую-то территорию новых людей, то есть потребителей, приходит бизнес для оказания им различных услуг, это повышает уровень комфорта и приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению сферы услуг.

"Все это хорошо проявилось в Москве и других крупнейших городах России", - отметил Шойгу.

"Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства - и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность", - заявил он.

Недвижимость,Сергей Шойгу,РБК,
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