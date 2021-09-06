Шойгу предложил выдавать "сибирскую ипотеку"

Желающим переехать в Сибирь и заняться ее развитием может быть предоставлен ряд льгот, в частности "сибирская ипотека". Такое мнение высказал Сергей Шойгу в интервью РБК , опубликованном в понедельник.

"Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской ипотеке" благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое", - сказал Шойгу.

По его словам, эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом на какую-то территорию новых людей, то есть потребителей, приходит бизнес для оказания им различных услуг, это повышает уровень комфорта и приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению сферы услуг.