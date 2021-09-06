Шойгу предложил выдавать "сибирскую ипотеку"

Желающим переехать в Сибирь и заняться ее развитием может быть предоставлен ряд льгот, в частности "сибирская ипотека". Такое мнение высказал Сергей Шойгу в интервью РБК, опубликованном в понедельник.
"Можно продумать систему подъемных, льготных кредитов для приезжающих, предоставление по "сибирской ипотеке" благоустроенного жилья или земельных участков для строительства собственного дома. Увеличить размер материнского капитала и еще многое другое", - сказал Шойгу.
По его словам, эти и другие меры создадут так называемый эффект агломераций, когда вслед за приездом на какую-то территорию новых людей, то есть потребителей, приходит бизнес для оказания им различных услуг, это повышает уровень комфорта и приводит к еще большему притоку людей и дальнейшему расширению сферы услуг.
"Все это хорошо проявилось в Москве и других крупнейших городах России", - отметил Шойгу.
"Условия для людей, живущих в Сибири, должны стать совсем иными. Ведь почему возникла идея строительства новых городов, новых агломераций? Потому что современным городам нужно правильное зонирование. Вместо грязных промзон и бесконечных пробок должны быть грамотно спланированные пространства - и для работы, и для отдыха, при этом обеспечивающие мобильность", - заявил он.