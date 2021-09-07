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У москвича захотели отобрать квартиру из-за перепланировки

Lenta.ru
39 минут назад

Жителя Москвы захотели лишить права собственности на жилье из-за незаконной перепланировки. Отобрать квартиру грозится Мосжилинспекция. Как выяснили специалисты, горожанин в ходе ремонта снес в ней все ненесущие перегородки. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

У москвича захотели отобрать квартиру из-за перепланировки
Фото: официальный сайт мэра Москвыофициальный сайт мэра Москвы

Инспекторы неоднократно требовали привести квартиру, расположенную в одном из жилых домов Зеленограда, в проектное состояние, но собственник эти требования игнорировал. Он ограничился возведением стен санузла. За неисполнение предписания мужчина был повторно привлечен к административной ответственности.

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Мосжилинспекция обратилась в суд, который ее претензии поддержал: мужчину попросили привести однокомнатную квартиру в соответствие с технической документацией.

«В случае неисполнения судебного решения Мосжилинспекция, исчерпав все меры административного воздействия в отношении злостного нарушителя, будет вынуждена прибегнуть к крайней мере — лишению его прав собственности, подаче иска о продаже квартиры с публичных торгов», — говорится в сообщении.

Двумя неделями ранее в доме на улице Кантемировской в районе Москворечье-Сабурово выявили незаконное разделение квартиры — владелец самовольно «разрезал» жилое помещение на четыре студии, обустроив в каждой по санузлу. Инспекция привлекла москвича к административной ответственности.
Недвижимость,
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