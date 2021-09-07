У москвича захотели отобрать квартиру из-за перепланировки

Жителя Москвы захотели лишить права собственности на жилье из-за незаконной перепланировки. Отобрать квартиру грозится Мосжилинспекция. Как выяснили специалисты, горожанин в ходе ремонта снес в ней все ненесущие перегородки. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Фото: официальный сайт мэра Москвы официальный сайт мэра Москвы

Инспекторы неоднократно требовали привести квартиру, расположенную в одном из жилых домов Зеленограда, в проектное состояние, но собственник эти требования игнорировал. Он ограничился возведением стен санузла. За неисполнение предписания мужчина был повторно привлечен к административной ответственности.

Мосжилинспекция обратилась в суд, который ее претензии поддержал: мужчину попросили привести однокомнатную квартиру в соответствие с технической документацией.

«В случае неисполнения судебного решения Мосжилинспекция, исчерпав все меры административного воздействия в отношении злостного нарушителя, будет вынуждена прибегнуть к крайней мере — лишению его прав собственности, подаче иска о продаже квартиры с публичных торгов», — говорится в сообщении.