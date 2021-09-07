Число активных клиентов с подписками СберПрайм выросло до 2,7 млн

Количество активных клиентов с подписками СберПрайм выросло в 1,6 раза до 2,7 млн, согласно отчетности СберБанка за первые восемь месяцев 2021 года, опубликованной во вторник, 7 сентября. "Заметное влияние на темпы роста бизнеса в августе оказали государственные выплаты на детей, - говорит финансовый директор Александра Бурико. - Сбер активно поддержал подготовку к новому учебному году и предложил клиентам выгодные условия на свои сервисы и продукты". По словам Бурико, высокий отклик клиентов на эти предложения позволил увеличить количество активных подписчиков СберПрайм до 2,7 млн человек. Кроме того, был выдан рекордный объем потребительских кредитов "Растет спрос и на ипотеку - выдано более 237 млрд руб., а средства клиентов увеличились на 2,3%", - отметила финансовый директор СберБанка. В свою очередь чистая прибыль Сбербанка за 8 месяцев составила 827,5 млрд руб. при рентабельности капитала 25,4%, подчеркнула Бурико.