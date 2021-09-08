Новые условия льготной ипотеки привели к резкому падению спроса на госпрограмму. По данным «Дом.РФ», в начале сентября количество заявок и объём выданных кредитов уменьшились до рекордно низкого уровня с момента запуска инициативы в апреле 2020 года. Особенно заметно к льготной ипотеке охладели жители Московского региона. Участники рынка ожидают, что падение спроса продолжится.

Как сообщил «Коммерсант» за неделю, закончившуюся 2 сентября, банки приняли всего 5000 заявок, из которых одобрили 3300. Количество выданных кредитов за этот период — 1600 на сумму 3,9 млрд рублей. Даже в июле и августе, когда спад интереса к льготной ипотеке уже стал очевиден, банки еженедельно выдавали от 3000 до 4000 кредитов на 8,8–9,5 млрд рублей.

Обвал спроса на льготную ипотеку начался после уменьшения предельной суммы займа и повышения ставок по кредитам. В июле банки одобрили ипотечные ссуды на 436,7 млрд рублей — это на 21% меньше июньского результата.

В августе аналитики сообщили, что из-за стремительного роста цен на недвижимость программа льготной ипотеки исчерпала себя в 70% регионов. В июне размер среднего ипотечного кредита в новостройке превысил 4 млн рублей, а средний платёж вырос на 28% по сравнению с показателями 2020 года.

Старший кредитный специалист Moody’s Ольга Ульянова отметила, что уровень выдачи ипотечных кредитов в ближайшее время вряд ли сможет восстановиться. Прежде всего это связано с тем, что количество платёжеспособных заёмщиков оказалось исчерпано. Снижение лимитов по льготной ипотеке отсекло целый пласт объектов недвижимости и немалое число потенциальных вкладчиков.

Программу льготной ипотеки на квартиры в новостройках под 6,5% запустили в конце апреля 2020 года. Осенью 2020-го власти назвали эту инициативу одной из самых успешных антикризисных мер и продлили её до 1 июля 2021 года. Согласно условиям программы, граждане могли взять льготный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей — в других регионах. Минимальный первоначальный взнос был установлен на уровне 15% от стоимости жилья.