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В России на треть нарастили количество новостроек

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

На российском рынке первичной недвижимости с начала 2021 года на треть увеличился объем ввода нового жилья. Вице-премьер Марат Хуснуллин посоветовал регионам начать реализацию планов следующего строительного сезона, передает ТАСС.

В России на треть нарастили количество новостроек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам заместителя председателя правительства России, с января общий объем сданных жилых площадей по стране нарастили на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. В 36 регионах превышение прошлогодних объемов новостроек составило 30 процентов, еще у 38 регионов показатель остался неизменным.

Ранее Хуснуллин сообщал, что правительство работает над удержанием положительной динамики в жилищном строительстве, чтобы к декабрю 2021 года итоговый объем готовых к эксплуатации квадратных метров составил не менее 85,5 миллиона квадратных метров. Согласно данным Росстата, ввод жилья в 2020 году был на уровне 82,2 миллиона.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который позволит упорядочить статус домов, строящихся на земле для небольшого количества хозяев. По планам правительства, законодательное отнесение таунхаусов, дуплексов, триплексов, квадрохаусов к многоквартирному дому или дому блокированной застройки поможет спасти строения от сноса, а собственников — от судебных тяжб из-за правовой неопределенности.

Недвижимость,Марат Хуснуллин,Госдума,ИТАР-ТАСС,
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