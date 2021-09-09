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Сотни тысяч россиян получат новое жилье

Вероника Полынина
1 час назад

Новые квартиры по программе расселения аварийного жилья получат минимум 650 тысяч россиян. Такую цифру озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам комиссии по региональному развитию.

Сотни тысяч россиян получат новое жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Особое внимание уделили программе расселения из аварийного жилья, разработанной по указанию Президента. Благодаря ней новые квартиры получат как минимум 650 тыс. россиян», - написал Хуснуллин в Instagram.

Заместитель председателя правительства также сообщил, что к 2026 году по программе капитального ремонта в регионах отремонтируют около 7300 школ, в которых учатся 2,5 млн детей.

На комиссии также утвердили выделение средств для Крыма, Санкт-Петербурга, Костромской и Калужской областей на создание инфраструктуры.

В начале августа в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ рассказали, что в 2021 году будет запущена новая программа расселения аварийного жилья, на нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года. В программу переселения будут включаться многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Участниками программы на начальном этапе станут регионы, выполнившие задачи по расселению аварийного жилого фонда, установленные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019-2024 годы. Сейчас это Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, соглашения с Фондом ЖКХ, согласно которым регионы обязуются достичь целевых показателей нацпроекта в конце 2021 года, подписали Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область. В 2022 году завершить текущую программу переселения граждан планируют Астраханская, Воронежская области, Камчатский и Приморский края.

Недвижимость,Марат Хуснуллин,
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