Сотни тысяч россиян получат новое жилье

Новые квартиры по программе расселения аварийного жилья получат минимум 650 тысяч россиян. Такую цифру озвучил вице-премьер России Марат Хуснуллин по итогам комиссии по региональному развитию.
«Особое внимание уделили программе расселения из аварийного жилья, разработанной по указанию Президента. Благодаря ней новые квартиры получат как минимум 650 тыс. россиян», - написал Хуснуллин в Instagram.
Заместитель председателя правительства также сообщил, что к 2026 году по программе капитального ремонта в регионах отремонтируют около 7300 школ, в которых учатся 2,5 млн детей.
На комиссии также утвердили выделение средств для Крыма, Санкт-Петербурга, Костромской и Калужской областей на создание инфраструктуры.
В начале августа в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ рассказали, что в 2021 году будет запущена новая программа расселения аварийного жилья, на нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года. В программу переселения будут включаться многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Участниками программы на начальном этапе станут регионы, выполнившие задачи по расселению аварийного жилого фонда, установленные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019-2024 годы. Сейчас это Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, соглашения с Фондом ЖКХ, согласно которым регионы обязуются достичь целевых показателей нацпроекта в конце 2021 года, подписали Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область. В 2022 году завершить текущую программу переселения граждан планируют Астраханская, Воронежская области, Камчатский и Приморский края.