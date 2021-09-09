Сотни тысяч россиян получат новое жилье

В начале августа в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ рассказали, что в 2021 году будет запущена новая программа расселения аварийного жилья, на нее предполагается направить 45 млрд рублей до 2024 года. В программу переселения будут включаться многоквартирные дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года. Участниками программы на начальном этапе станут регионы, выполнившие задачи по расселению аварийного жилого фонда, установленные в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019-2024 годы. Сейчас это Сахалинская область, Карачаево-Черкесия, а также города федерального значения Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, соглашения с Фондом ЖКХ, согласно которым регионы обязуются достичь целевых показателей нацпроекта в конце 2021 года, подписали Адыгея, Дагестан, Магаданская область, Кабардино-Балкария и Саратовская область. В 2022 году завершить текущую программу переселения граждан планируют Астраханская, Воронежская области, Камчатский и Приморский края.