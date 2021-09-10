Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Россиянам объяснили смысл роста цен на жилье

Lenta.ruиещё 1
38 минут назад

Глава «ПИК» Сергей Гордеев высказал свое мнение о формировании ценовой политики на жилье в России. По мнению гендиректора крупнейшей девелоперской компании в стране, смысл роста стоимости квадратных метров недвижимости отражает увеличение благосостояния населения и улучшение качества застройки, передает РИА Новости 10 сентября.

Россиянам объяснили смысл роста цен на жилье
Фото: ТАССТАСС

Руководитель компании считает, что квартиры в России не должны быть слишком бюджетными, так как страна будет терять свою привлекательность для людей в качестве комфортного места для постоянного проживания.

«Ученые экономической науки считают, что дешевое жилье для страны не очень хороший экономический фактор для ее благосостояния и богатства. Сверхдорогое жилье — тоже плохо. Нужна середина», — объяснил Гордеев.

С точки зрения представителя успешного девелопера, повышение цен на жилье хотя бы на десять процентов свидетельствует о том, что его собственники разбогатели на ту же долю. «Все говорят о том, что жилье должно быть дешевым. Но когда квартиры дешевые, они еще и очень плохого качества? Этот фактор хотелось бы его поднять для обсуждения», — добавил Гордеев, отметив, что снижение цен на жилье для покупателей также провоцирует «борьбу за рентабельность» среди застройщиков

Ранее вице-президент «ПИК» Юрий Ильин заявил, что компания намерена расширять свое присутствие на зарубежном рынке. В начале 2021 года застройщик запустил проект на Филиппинах, а сейчас планирует начать строить жилье в Индии.

Недвижимость,Сергей Гордеев,Юрий Ильин,Группа компаний ПИК,РИА Новости,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители