Россиянам объяснили смысл роста цен на жилье

Руководитель компании считает, что квартиры в России не должны быть слишком бюджетными, так как страна будет терять свою привлекательность для людей в качестве комфортного места для постоянного проживания.

С точки зрения представителя успешного девелопера, повышение цен на жилье хотя бы на десять процентов свидетельствует о том, что его собственники разбогатели на ту же долю. «Все говорят о том, что жилье должно быть дешевым. Но когда квартиры дешевые, они еще и очень плохого качества? Этот фактор хотелось бы его поднять для обсуждения», — добавил Гордеев, отметив, что снижение цен на жилье для покупателей также провоцирует «борьбу за рентабельность» среди застройщиков