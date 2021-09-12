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"Ъ": рост цен на вторичное жилье снизился в сентябре

Газета.Ruиещё 3
2 часа назад

Темпы роста цен на рынке вторичного жилья в России за сентябрь снизились. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Рост цен на вторичное жилье снизился в сентябре
Фото: ТАССТАСС

В публикации отмечается, что средняя стоимость квартир в старом жилом фонде в 16 крупных городах России в сентябре составила 91,9 тыс. рублей за квадратный метр. Это на 0,9% больше, чем в августе.

Руководитель аналитического центра ЦИАН Александр Попов утверждает, что в августе 2021 года динамика цен была более выраженной, а средний показатель вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Краснодар в сентябре стал лидером по росту стоимости на рынке вторичного жилья. За месяц квадратный метр подорожал на 2,8%, до 83,2 тыс. рублей. В других городах рост составил менее процента.

В Москве средний показатель по городу вырос всего лишь на 0,3%, до 259,6 тыс. рублей за квадратный метр.

Ранее стало известно, что средняя рыночная стоимость квадратного метра жилья, используемого при расчетах размеров социальных выплат на строительство или приобретение жилья, будет рассчитываться по новой методике.

Недвижимость,Александр Попов,Газета "Коммерсантъ",
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