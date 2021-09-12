Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Юрист рассказал о схеме отъема квартиры у пенсионеров родственниками

Ювелина Бернст
39 минут назад

Замена завещания договором дарения жилья может лишить пенсионера квартиры при жизни, рассказал юрист Иван Соловьев, передает «Прайм».

Юрист рассказал о схеме отъема квартиры у пенсионеров родственниками
Фото: ТАССТАСС

По словам Соловьева, часто родственники просят пожилого родственника подписать вместо завещания договор дарения, чтобы избежать налоговых трат.

Однако, юрист обратил внимание на то, что подписывая дарственную на квартиру, человек больше не имеет на нее никаких прав. И новые владельцы могут в любой момент выгнать пожилого родственника из квартиры.

При этом такой договор можно оспорить в суде, если, например, одариваемый нанес физический ущерб дарителю.

Но «старое доброе завещание пока остается самым надежным средством обезопасить себя от жизненных разочарований», подытожил эксперт.

Недвижимость,Иван Соловьев,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители