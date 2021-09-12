Юрист рассказал о схеме отъема квартиры у пенсионеров родственниками

Замена завещания договором дарения жилья может лишить пенсионера квартиры при жизни, рассказал юрист Иван Соловьев, передает «Прайм».
По словам Соловьева, часто родственники просят пожилого родственника подписать вместо завещания договор дарения, чтобы избежать налоговых трат.
Однако, юрист обратил внимание на то, что подписывая дарственную на квартиру, человек больше не имеет на нее никаких прав. И новые владельцы могут в любой момент выгнать пожилого родственника из квартиры.
При этом такой договор можно оспорить в суде, если, например, одариваемый нанес физический ущерб дарителю.
Но «старое доброе завещание пока остается самым надежным средством обезопасить себя от жизненных разочарований», подытожил эксперт.