Найдены самые дешевые квартиры в новостройках Москвы

Риелторы назвали районы в новых границах Москвы с самыми дешевыми однокомнатными квартирами. Лидерами по низкой стоимости жилья в новостройках стали поселения Троицкого и Новомосковского административных округов (АО), сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

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По данным аналитиков, средняя цена на квартиру в столице в ее старых границах с января по сентябрь 2021 года выросла на 26 процентов (с 10,4 до 13,1 миллиона рублей), а в Новой Москве за тот же период — на 12 процентов, до 7,9 миллиона рублей.

Самые низкие по стоимости объекты в новостройках найдены в поселении Новофедоровское (4,6 миллиона рублей) и Первомайское (4,7 миллиона рублей) в Троицком АО и в Филимонковском на территории Новомосковского округа столицы, где однокомнатные квартиры продаются за 6,3 миллиона рублей.

Замыкают десятку поселение Марушкинское в Новой Москве со стоимостью квартиры в 7 миллионов рублей, Восточное Измайлово (7,4 миллиона рублей) и Щербинка с объектами за 7,8 миллиона рублей. Однокомнатное жилье в Бибирево обойдется покупателю в 6,6 миллиона рублей, добавили в ЦИАН.