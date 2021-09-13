Россияне в возрасте 40-50 лет стали чаще брать ипотеку

Выдача ипотеки в России в январе-июле этого года сильнее всего выросла в сегменте заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет - их доля достигла 24,3% против 23,2% годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-июле 2021 года сильнее всего по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выдача ипотеки выросла в сегменте заемщиков от 40 до 50 лет. Так, доля этой группы граждан в структуре выданных ипотечных кредитов выросла на 1,1 процентных пункта (п.п.) и достигла 24,3%", - говорится в сообщении НБКИ.

Менее значительный рост был отмечен в возрастных категориях более пожилых заемщиков: от 50 до 60 лет - на 0,6 процентных пункта, до 8%, и старше 60 лет - на 0,3 процентных пункта, до 1,1%. В свою очередь наибольшее сокращение доли в структуре выдачи ипотеки было отмечено в самой "молодой" возрастной группе граждан до 30 лет - на 1,2 процентных пункта, до 20,6%. Стоит отметить, что доля исторически самой массовой группы ипотечных заемщиков в возрасте от 30 до 40 лет также сократилась по сравнению с прошлым годом - на 0,8 процентных пункта, до 46%.