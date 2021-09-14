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Путин назвал главную проблемную точку центра России

Lenta.ruиещё 11
1 час назад

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию с аварийным жильем главной проблемной точкой центральных регионов страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин назвал главную проблемную точку центра России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства сделал подобное заявление во время разговора с главой Тульской области Алексеем Дюминым. Путин подчеркнул необходимость разобраться с проблемой аварийного жилья и решать этот вопрос совместно с властями регионов.

«Одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой, к сожалению, по аварийному жилью. Для центральных регионов страны это наиболее проблемная, наверное, точка, где нужно этим заниматься системно, поэтому будем работать по этому направлению вместе», — отметил президент.

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Ранее по итогам съезда партии «Единая Россия» Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в федеральном бюджете на 2022 год выделение средств на расселение аварийного жилья в российских регионах. На реализацию этой цели планируют выделить 45 миллиардов рублей.

Недвижимость,Владимир Путин,Единая Россия,
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