Путин назвал главную проблемную точку центра России

«Одна из тем, которую вы сейчас затронули, является традиционно острой, к сожалению, по аварийному жилью. Для центральных регионов страны это наиболее проблемная, наверное, точка, где нужно этим заниматься системно, поэтому будем работать по этому направлению вместе», — отметил президент.