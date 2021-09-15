Сбербанк предложил допустить госбанки к выпуску инфраструктурных бондов

МОСКВА, 15 сен - РИА Недвижимость. Сбербанк предложил Минстрою расширить число организаций, которым разрешено выпускать облигации для финансирования строительства инфраструктуры в жилых комплексах, написала газета РБК со ссылкой на письмо, которое зампред банка Анатолий Попов направил в Минстрой.

В материале уточняется, что сейчас выпускать инфраструктурные облигации может специализированная компания, полностью принадлежащая госкорпорации "Дом.РФ", созданной для развития бюджетной сферы, или "иная организация", определенная правительством. Попов считает нужным допустить к участию в программе также банки, в которых государству принадлежит более 50%.

Займы работают следующим образом: "Дом.РФ" учреждает специализированное общество проектного финансирования (СОПФ), которое привлекает деньги, размещая облигации на бирже. Полученные от рыночных инвесторов деньги СОПФ выдает в качестве займов застройщикам по льготной ставке - она возможна за счет того, что государство выдает субсидии СОПФ на выплату купонного дохода по облигациям.

Таким образом, Сбербанк предложил разрешить банкам с госучастием более 50% учреждать собственные СОПФ. Еще он рекомендовал в письме Минстрою ввести альтернативный инструмент господдержки застройщиков - прямое субсидирование за счет средств бюджета процентов по целевым кредитам на строительство инфраструктуры.