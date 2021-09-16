Экономист дал прогноз по росту цен на квартиры

"Предпосылок к обвалу цен на рынке нет, поскольку много фундаментальных факторов связаны со спросом на жилье и миграцией в города-миллионники, которые и формируют основной спрос на ипотеку в нашей стране. При этом проникновение ипотеки по-прежнему невысокое относительно сопоставимых развивающихся экономик, поэтому, конечно же, высокие темпы роста не могут не вызывать опасения", - сказал он в интервью в кулуарах международного банковского форума "Банки России - XXI век".