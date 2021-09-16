В Норвегии выставлен на продажу необитаемый остров

Владельцы острова Стуре Футойа, где никто не жил с 1911 года, расположенного в провинции Нурланн на севере Норвегии, выставили его на продажу, цена начинается с двух миллионов крон (около 200 тысяч евро), сообщила телекомпания NRK.

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Как гласит история острова, до 1911 года им владел некий Йенс Аакре, он задолжал небольшую сумму денег, и, чтобы расплатиться, продал один из принадлежащих ему островов семейной паре всего за 850 крон (чуть более 83 евро), что и по сегодняшним меркам является скромной суммой. Семейная пара Кристиансен, купившая остров, никогда на нем не жила, а после их смерти территория перешла в наследство двум их дочерям. Потомки той семьи и выставили остров на продажу.

"Остров принадлежал нескольким поколениям владельцев, в свое время им владела моя мать и ее сестра. Сегодня мы не видим возможности использовать остров так, чтобы он был полезен, возможно, у кого-то это получится лучше", - приводит телекомпания слова одного из владельцев Ханса Нильсена.

Стуре Футойа – холмистый островок с песчаным пляжем, небольшими озерами и горой. Согласно данным посредника, на сегодня остров необитаем. Начальная цена продажи составляет два миллиона крон, однако есть основания полагать, что в процессе торгов она поднимется.