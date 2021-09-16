Москва обогнала Нью-Йорк по приросту жилья

Мэрия Москвы сообщила о досрочном исполнении годового плана по вводу квадратных метров жилья. Заместитель главы города Андрей Бочкарев отметил, что российская столица обогнала Нью-Йорк по темпам прироста количества домов, передает «Интерфакс».

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С января по август 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию 8,9 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 4,3 миллиона в жилых объектах, сообщил чиновник.

«Строители за восемь месяцев побили рекорд по объемам сданной недвижимости. К настоящему времени план по "квадратам" уже перевыполнен. По оценкам специалистов компании PricewaterhouseCoopers (PwC), Москва находится на четвертом месте по вводу жилья среди мегаполисов и опережает Нью-Йорк", — добавил Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что приоритетным для властей и девелоперов остается создание комфортных условий для жизни и труда москвичей.