В России впервые приняли автомобиль как первый взнос по ипотеке

Один из крупнейших российских застройщиков в тестовом режиме запустил программу «trade-in», в рамках которой автомобили засчитываются в качестве первого взноса по ипотеке. Как сообщает «Российская газета», первая такая сделка уже заключена в подмосковных Мытищах.

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Участник сделки продал свою машину за три часа через автодилера, а вырученные средства были внесены в счет 20-процентного начального взноса по ипотеке. При этом сам автомобиль был также приобретен в кредит, а потому часть средств использовали для погашения займа на транспортное средство. Покупателю досталась трехкомнатная квартира, ставка по ипотеке составила 2,99% — ее частично субсидирует застройщик.

Как отметил директор по продажам застройщика Кирилл Храпов, потенциал рынка в компании оценивают в 3-5% от всех сделок.

«У нашего клиента не было накоплений на первоначальный взнос, но была машина, которую он планировал продать, поскольку стал активно пользоваться каршерингом. Мы помогли ему подать заявку и продать автомобиль всего за несколько часов», - рассказал он.

Отметим, что до сих пор оплата будущего жилья с помощью автомобиля в стране не использовалась, а «trade-in» подразумевал лишь старые квартиры.