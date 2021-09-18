В Новосибирске зарплаты топ-менеджеров почти на 40% меньше столичных

Согласно исследованию сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, топ-менеджеры в Новосибирске могут получать до 160 тысяч рублей. Зарплатный максимум по той же вакансии в Москве составляет 250 тысяч рублей, а в северной столице России Санкт-Петербурге — 210 тысяч рублей. Как объяснили аналитики, высокий доход по данной специальности предлагают людям с опытом работы в сфере продаж от 2-х лет, а также имеющим определенные компетенции и опыт увеличения продаж компании.

При этом в Новосибирске средняя зарплата менеджеров составляет 80 тысяч рублей. Менеджеры, имеющие стаж работы до полугода, со средним профессиональным или неполным высшим образованием зарабатывают гораздо меньше — от 37 до 43 тысяч рублей. Например, в Москве эти зарплаты варьируются от 50 до 60 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге средняя зарплата менеджера составляет 51 509 тысяч рублей. В свою очередь, специалисты со стажем от 2-х лет, со знанием английского языка и рынка, в Новосибирске смогут получать от 50 до 87 тысяч рублей, а менеджеры с опытом работы от 3-х лет смогут рассчитывать на зарплату от 87 до 160 тысяч рублей.