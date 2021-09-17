На ДомКлик появилась возможность забронировать квартиру в новостройке

Теперь на DomClick.ru можно не только подобрать подходящую квартиру в новостройке, но и бесплатно ее забронировать.

Фото: Журнал ДомКлик Журнал ДомКлик

Срок бронирования — от 2 до 7 дней, в течение которых жилье гарантированно не поступит в открытую продажу. За это время покупатель сможет принять взвешенное решение о приобретении квартиры и получить решение банка по ипотеке.

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Первыми к сервису бронирования новостроек подключились крупнейшие застройщики — партнеры Сбера: группы компаний «КОРТРОС», ФСК и «КВС».

«Для нас важно превратить ДомКлик в универсальный центр для решения всех вопросов с недвижимостью, и мы внимательно учитываем запросы клиентов. По экспертным оценкам, внедряемая услуга будет пользоваться значительной популярностью, и мы ожидаем подключения к ней большого числа застройщиков, проводящих гибкую маркетинговую политику», — Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

«Мы всё время ищем пути для того, чтобы сделать покупку более комфортной и простой для нашего клиента. Поэтому в начале лета мы запустили совместную акцию с Ozon и сегодня продолжаем с ДомКлик предоставлять услугу бронирования через крупнейшие онлайн-платформы. Условия, которые мы предоставляем по эксклюзивному объему квартир, доступны только на этом портале. Мы получаем дополнительный охват, наши партнеры — клиенты, готовые выходить на сделку», — Филипп Третьяков, вице-президент по маркетингу и продажам ГК «КОРТРОС».

«Мы работаем над тем, чтобы наши клиенты могли решить максимум вопросов, не теряя времени на посещение офиса или банка. Ранее мы внедрили цифровой сервис оплаты договора по QR-коду прямо из точки продаж. Теперь появилась опция забронировать квартиру непосредственно на ДомКлик, что упрощает процесс приобретения недвижимости и позволяет осуществить его буквально в несколько кликов», — Андрей Вербицкий, руководитель управления прямых продаж ГК ФСК.