Средняя стоимость апартаментов в Москве выросла на 17%

"Показатели по апартаментам более волатильны по сравнению с рынком в целом. И в объеме предложения, и в числе сделок их на порядок меньше, чем квартир. Новая рыночная реальность (после отмены льготной ипотеки) уже заставляет застройщиков аккуратнее индексировать цены. Это же будет характерно и для апартаментов (правда, средняя цена по ним, скорее всего, будет расти чуть быстрее, так как таких лотов на котловане сейчас мало и в Москве, и в Санкт-Петербурге)", - считает эксперт.