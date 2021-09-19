Правительство спишет незавершённые строительные объекты

Если государственная стройка стоила больше трёх миллиардов рублей, но не была завершена, то кабмин должен выпустить правовой акт о списании объекта или средств на него. Соответствующее постановление Правительства вступает в силу 19 сентября.
Документ утвердил порядок принятия решений о списании объектов незавершённого строительства или затрат, понесённых на объекты капитального строительства федеральной собственности, которые финансировались из госбюджета.
Если затраты на создание объекта незавершённого строительства превысили три миллиарда рублей, то решение о списании принимается в форме правового акта Правительства. Если потрачено меньше, то достаточно правового акта федерального органа власти или организации, осуществляющей полномочия главного распорядителя средств госбюджета.