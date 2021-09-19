Вассерман вышел в лидеры по своему одномандатному округу

Телеведущий и публицист Анатолий Вассерман набрал 44,44 процента голосов по своему округу по итогам обработки 1,2 процента протоколов, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные электронного табло ЦИК.

Кандидат участвует в качестве самовыдвиженца от одномандатного Преображенского округа города Москва номер 205.

Также по одному пока лидируют представители одномандатных округов от «Новых людей» и «Гражданской платформы».

Ранее стало известно, что певец Денис Майданов предварительно лидирует в своем округе. Он набрал 94,53 процента голосов избирателей по итогам обработки 0,25 процента протоколов в Одинцовском одномандатном округе номер 122.