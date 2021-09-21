Банки на 90% использовали средства программы льготной ипотеки

В России банки уже на 90% использовали средства, которые были заложены на программу льготной ипотеки. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора проекта «ДОМ.РФ».

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Как рассказал изданию директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» «ДОМ.РФ» Виталий Насонов, доля льготных ипотечных госпрограмм в общем объеме кредитования на покупку жилья в новостройках устойчиво превышает 80%.

«В рамках программы «Льготная ипотека по ставке не более 7%» кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита», — заявил он.

Наносов также указал, что специалисты финансового института развития в жилищной сфере России «ДОМ.РФ», который ведет реализацию данной программы, «контролируют использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2022 года.