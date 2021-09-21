Банки израсходовали 90% лимита на льготную ипотеку

В рамках программы «Льготной ипотеки» кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. Мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям, — сказал Насонов.

Доля покупок жилья в новостройках по льготной ипотеке превышает 80%. Программа была запущена в апреле прошлого года как антикризисная мера. Изначально ставка по программе составляла 6,5% годовых, но в этом году её повысили до 7%.