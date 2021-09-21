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Лимит на льготную ипотеку заканчивается в банках

News.ruиещё 2
1 час назад

Российские банки на 90% израсходовали средства на льготную ипотеку. Общий лимит на программу составляет 2,08 млрд рублей, пишут «Известия».

Банки израсходовали 90% лимита на льготную ипотеку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О расходовании средств газете сообщил сообщил директор подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» оператора «ДОМ.РФ» Виталий Насонов.

В рамках программы «Льготной ипотеки» кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. Мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям, — сказал Насонов.

Доля покупок жилья в новостройках по льготной ипотеке превышает 80%. Программа была запущена в апреле прошлого года как антикризисная мера. Изначально ставка по программе составляла 6,5% годовых, но в этом году её повысили до 7%.

Ранее сообщалось, что Россия приблизилась к пределу роста ипотечного рынка. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, отметив, что ипотека должна быть соразмерна уровню доходов российских семей.

Недвижимость,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,газета "Известия",
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