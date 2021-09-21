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Россияне бросились скупать недвижимость в Европе

Лера Букина
38 минут назад

Число запросов состоятельных россиян на покупку коммерческой и жилой недвижимости в Испании для оформления вида на жительство (ВНЖ) в сентябре увеличилось на 20% по отношению к 2019 году. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Knight Frank.

Россияне бросились скупать недвижимость в Европе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Это касается объектов с бюджетом выше 500 тысяч (43,2 млн рублей). Спрос россиян на недвижимость вырос в таких странах, как Португалия, Черногория, Греция и Кипр, отмечает главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.

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«На рынок возвращаются те, кто планировал сделки в конце 2019- начале 2020 года, а затем вынужденно отложил их»,— указал он.

Представитель Henley & Partners Полина Кулешова рассказала о «небывалом интересе» к европейским программам оформления ВНЖ и получения гражданства. При этом активность граждан России намного выше уровня до пандемии. По ее мнению, ситуация также обусловлена сокращением предложения.

80% сделок российских покупателей с элитной недвижимостью за рубежом имеют отношение к получению гражданства или ВНЖ, заявила председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.

Спрос состоятельных граждан из России на недвижимость в Испании особенно заметен в Барселоне в связи с широким выбором современных объектов и наличием престижных учебных заведений, указала региональный директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Мария Шалаева. Рассматриваются для покупок по большей части апартаменты, а также элитные виллы с тремя-четырьмя спальнями и большим участком с бассейном в районе Коста-Бланки и Коста-Бравы. Мальорка менее востребована, отмечает она. Кроме того, возобновился активный спрос на квартиры в центральном премиальном Лондоне, отмечает директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills в России Юлия Овчинникова.

Особый спрос сфокусирован на Турции, Кипре и Болгарии, отмечает Березин. Он также указал на двукратный рост интереса к ОАЭ относительно двухлетней давности. В этой связи специалист ожидает кратного роста количества сделок после того, как откроют границы.

Knight Frank прогнозирует, что стоимость жилья в Испании в 2021 году вырастет на 3%, а в следующем — на 6%.

Россияне в марте купили в Турции более 400 объектов недвижимости, что на 38% больше, чем в предыдущем месяце. Об этом свидетельствуют данные портала Turk.Estate. Всего с начала года россияне закрыли 938 сделок с недвижимостью в Турции. Таким образом, они замкнули тройку лидеров по покупкам объектов в Турции. Лидерами же стали жители Ирана (1,6 тысячи), на втором месте – иракцы (1,46 тысячи объектов).

Недвижимость,Личный счет,Мария Шалаева,Юлия Овчинникова,Екатерина Румянцева,
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