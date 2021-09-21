Зеленский перестал платить за коммуналку в крымской квартире

Президент Украины Владимир Зеленский два месяца назад перестал оплачивать коммунальные услуги в квартире в Крыму. Об этом рассказала украинский адвокат Татьяна Монтян, передает Telegram-канал «Вести-Крым».

Недвижимость находится в поселке Ливадия и по документам принадлежит супруге президента Елене. По словам Монтян, в ближайший месяц Зеленский может не оплачивать счета за услуги ЖКХ. Однако, когда просрочка по оплате счетов достигнет трех месяцев, на должника будут собирать документы.

Затем справки о задолженности передадут в товарищество собственников жилья. По словам экспертов, после этого бумаги могут направить в суд, и вопрос с должником будут решать судебные приставы.