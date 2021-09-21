Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Зеленский перестал платить за коммуналку в квартире в Крыму

Lenta.ru
2 часа назад

Президент Украины Владимир Зеленский два месяца назад перестал оплачивать коммунальные услуги в квартире в Крыму. Об этом рассказала украинский адвокат Татьяна Монтян, передает Telegram-канал «Вести-Крым».

Зеленский перестал платить за коммуналку в крымской квартире
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Недвижимость находится в поселке Ливадия и по документам принадлежит супруге президента Елене. По словам Монтян, в ближайший месяц Зеленский может не оплачивать счета за услуги ЖКХ. Однако, когда просрочка по оплате счетов достигнет трех месяцев, на должника будут собирать документы.

Затем справки о задолженности передадут в товарищество собственников жилья. По словам экспертов, после этого бумаги могут направить в суд, и вопрос с должником будут решать судебные приставы.

О задолженности главы Украины за коммунальные услуги в крымской квартире стало известно в августе 2021 года. Президент оказался и в числе должников за российский газ. Из-за неисправного счетчика он недоплатил за услуги более 140 тысяч рублей, в итоге задолженность взыскали через суд.

Недвижимость,Татьяна Монтян,Владимир Зеленский,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители