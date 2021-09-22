Скидку на первое жилье предложили ввести в России

— Вопрос создания условий, при которых люди хотели бы оставаться в своих городах и поселениях, стоит очень остро. На Дальнем Востоке уже принимаются определенные решения, обсуждается введение нулевой ипотеки. Конечно, создать условия и возможности для приобретения жилья со скидкой для тех людей, которые бы хотели остаться у себя и были бы таким образом привязаны к региону с невозможностью такое жилье перепродать через какой-то период времени, может быть одной из мер, — сказал Моор.