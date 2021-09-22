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Россиянам пообещали скидки на жилье в Крыму

Lenta.ru
18 минут назад

Ожидать снижения стоимости жилья в крымских новостройках в краткосрочной перспективе не стоит, заявил «Комсомольской правде» руководитель направления первичной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. Но покупатели могут рассчитывать на скидки, отметил он.

Россиянам пообещали скидки на жилье в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Себестоимость возведения объектов в Крыму повышается из-за удорожания стройматериалов и перехода на проектное финансирование, указал эксперт. По данным «Авито», цены на жилье в строящихся на полуострове домах за последний год выросли на 33 процента. «Квадрат» в однокомнатной квартире в настоящее время стоит 97,3 тысячи рублей, в двухкомнатной — 96,97 тысячи рублей. Самая дорогая первичная недвижимость предлагается покупателям в Ялте, Гаспре, Алупке, Алуште и Севастополе. Доступные варианты следует искать в Саках и Керчи.

«Фактор роста цен могут смягчить специальные условия от застройщиков. Например, система скидок», — пообещал Алексеев.

Что касается цен на вторичном рынке — они будут увеличиваться, но сдержанно, спрогнозировал эксперт. По его словам, наиболее вероятен сценарий с постепенной стабилизацией рынка и угасанием ажиотажного спроса.

Ранее сообщалось, что в минувшем августе самая доступная квартира в Крыму продавалась за 350 тысяч рублей. Площадь «однушки», расположенной в поселке Новоселовское в 30 километрах от Евпатории, минимальна — около 26 квадратных метров. Самую дорогую квартиру на полуострове тогда оценили в 1,2 миллиарда рублей. Площадь объекта — 774 квадратных метра. Это огромный пентхаус, расположенный в одном из наиболее престижных жилых комплексов Ялты.

Недвижимость,Дмитрий Алексеев,Комсомольская правда,
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