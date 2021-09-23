Россияне полюбили дачи на 12% сильнее

Россияне стали чаще задумываться о приобретении дач, участков и загородных домов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «СберСтрахование».

Судя по итогам исследования, о покупке загородной недвижимости мечтает каждый пятый житель страны (19%).

В первом полугодии текущего года количество желающих купить дачи увеличилось на 12% в сравнении с 2020-м годом, участки — на 31%, загородные дома — на 34%.

Чаще всего о приобретении недвижимости за городом задумываются в Москве, Воронеже, Рязани, Липецке (20%), чуть реже - в Новокузнецке и Тольятти (6% жителей), в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ульяновске, Ярославле, Саратове (5%). Земельными участками чаще других интересуются жители Санкт-Петербурга (6%), Москвы (5%), Тюмени (4%), Екатеринбурга (4%) и Краснодара (4%).

Также отмечается, что в среднем россияне готовы потратить на приобретение дачи и загородного дома от 60 тыс. рублей за квадратный метр. Больше всех готовы заплатить москвичи (158,2 тыс. рублей за кв.м), петербуржцы (114,1 тыс.) и жители Владивостока (105,6 тыс.).