Россияне кинулись скупать жилье на Кипре

На Кипре резко увеличился спрос на покупку недвижимости. По предварительным данным, в четвертом квартале 2021 года он был на 60 процентов выше, чем в третьем, говорится в материалах агентства Golden Brown Group, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: Reuters Reuters

Как отмечают эксперты, «весь отложенный спрос 2019 года, который был заморожен в 2020-м из-за пандемии, переключился на 2021 год». Россияне на Кипре покупают как дачи на море, так и недвижимость с целью получения вида на жительство (ВНЖ). Наибольшим спросом среди российских покупателей в уходящем квартале пользовались апартаменты стоимостью до 300 тысяч евро и дома по цене до 500 тысяч евро, расположенные в Ларнаке. Также многие кинулись скупать апартаменты в Лимассоле. Кроме того, активно продавалась недвижимость в Айя-Напе и Протарасе.

Покупатели апартаментов предпочитают лоты с двумя тремя спальнями, расположенные в жилых комплексах с бассейнами, указывают брокеры. С другой стороны клиенты, приобретающие дома, ищут варианты минимум с тремя спальнями. Наличие бассейна также обязательно.

По прогнозам аналитиков, в октябре декабре спрос на кипрскую недвижимость останется высоким, а по итогам 12 месяцев он и вовсе может выйти на уровень 2019 года.

В свою очередь, цены могут вырасти на 15 20%. Во-первых, стройматериалы, а вместе с тем и себестоимость строительства дорожают. Во-вторых, на первичном рынке дефицит ликвидных проектов под ВНЖ в бюджете 300 500 тыс. евро — лишь в последние несколько месяцев застройщики возобновили реализацию новых проектов после долгого застоя, вызванного отменой паспортной программы и пандемией.