В Москве зафиксирован рекорд по аренде жилья

За последний месяц в Москве зафиксирован резкий скачок спроса на аренду жилья. Об этом рассказал владелец одного из столичных агентств недвижимости Вадим Зайков.

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В последнем месяце лета интерес арендаторов вырос на 44 процента относительно результата за июль текущего года и на 72 процента относительно августа 2020 года.

Всплеск интереса привел к тому, что количество запросов на аренду недвижимости в Москве достигло рекордных отметок. Спрос в августе оказался на 59 процентов выше, чем среднемесячное число обращений в 2021 году и более чем в два раза выше, чем среднемесячный спрос за прошлый год.