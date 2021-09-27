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В Москве зафиксирован рекорд по аренде жилья

Российская Газетаиещё 2
1 час назад

За последний месяц в Москве зафиксирован резкий скачок спроса на аренду жилья. Об этом рассказал владелец одного из столичных агентств недвижимости Вадим Зайков.

В Москве зафиксирован рекорд по аренде жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В последнем месяце лета интерес арендаторов вырос на 44 процента относительно результата за июль текущего года и на 72 процента относительно августа 2020 года.

Всплеск интереса привел к тому, что количество запросов на аренду недвижимости в Москве достигло рекордных отметок. Спрос в августе оказался на 59 процентов выше, чем среднемесячное число обращений в 2021 году и более чем в два раза выше, чем среднемесячный спрос за прошлый год.

"На рынке долгосрочной аренды Москвы в сентябре экспонируется около 6,3 тысячи квартир, расположенных в 10 минутах ходьбы от метро, - рассказал Вадим Зайков. - Наиболее широкий выбор представлен в сегменте двухкомнатных объектов - 1961 объект".

Недвижимость,
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