Россиян предупредили о риске ипотечного пузыря

Счетная палата России предупредила о риске образования пузыря из-за резкого роста ипотечного портфеля и цен на недвижимость. Поэтому рынок ипотеки требует пристального внимания со стороны Центробанка, говорится в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Как отмечает Счетная палата, благодаря программе льготного кредитования по итогам 2020 года ипотечный портфель вырос на 21 процент, превысив результат 2019 года (около 20 процентов), и на 1 января 2021 года составил 9,5 триллиона рублей. За 2020 год было предоставлено 1 713 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 триллиона рублей, что больше на 35 процентов в количественном выражении и на 51 процентов больше в денежном выражении, чем в 2019 году.

В отчете ведомства указывается, что повышенный спрос на ипотеку привел к росту цен на недвижимость в 2020 году: на первичном рынке – на 12 процентов, на вторичном – на 9,5 процента.