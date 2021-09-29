Сбер назвал средний платёж по ипотеке в России

В среднем россияне платят по ипотеке 23,2 тыс. рублей в месяц. Такие данные озвучил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв на онлайн-встрече с инвесторами и аналитиками «Deep dive в ипотечный бизнес Сбера». По сравнению с прошлым годом эта сумма выросла на 12,9%. По новому жилью она составляет 25,7 тыс. рублей, по жилью на вторичном рынке — 21 тыс. рублей.

Средний размер ипотечного кредита в России — 2,86 млн рублей (рост на 16,1% год к году). Как правило, россияне берут ипотеку на 20 лет, при этом в июне 2021 года 83% заёмщиков погасили кредит досрочно, а в декабре 2020 года (именно на этот месяц приходится пик досрочных погашений) кредит раньше срока закрыли 88% заёмщиков. Примечательно, что даже пандемия коронавируса не сократила объёмы досрочных погашений.

Ипотечный потенциал частично сдерживают недостаточные объёмы строительства жилья: с 2013 года строительная отрасль находилась в стагнации, сейчас началось восстановление, однако ввод жилья пока отстаёт от целевых значений. Этот фактор, в совокупности с масштабными программами господдержки, вызвал рост цен: с января 2020 года по июнь 2021-го они выросли на 27% на новостройки и на 18% на вторичном рынке. С 1 июля текущего года программа господдержки была скорректирована, что, впрочем, почти не повлияло на спрос. В целом на рынке продолжается рост выдач: в частности, Сбер с начала 2021 года нарастил портфель ипотеки на 16% — с 4,48 до 5,28 трлн рублей (по итогам августа)

Николай Васёв

Вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка