Эксперт рассказал о перспективах роста цен на недвижимость в России

Средняя стоимость недвижимости на московском рынке может в ближайшие месяцы упасть на 2%. Таким прогнозом с "Рамблером" поделился руководитель правового бюро недвижимости BASHKEVICH.COM Сергей Башкевич.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Ценовую коррекцию вниз в пределах 2% в не Московском регионе я допускаю, но это скорее коррекция, чем тренд"

Видео дня

Однако Башкевич подчеркивает, что эта коррекция произойдет на фоне общего тренда на рост, который продолжится, несмотря на рекордные значения 2020 и 2021 годов.

Ценовое ралли, наблюдавшееся в прошлом году, закрепило совершенно новую реальность стоимости жилья. Уже за этот год мы постепенно начинаем привыкать к этим ценам. Если мы спрашиваем, будет ли такая цена пересмотрена в сторону своего снижения, то причин для этого я не вижу.

По его словам, достигнутые ценовые отметки могут пойти вниз лишь в том случае, если количество предложений по продаже станет слишком много. При этом предпосылок к такой ситуации, по словам Башкевича, пока нет.

"То есть, на рынке окажется жилье не только в новостройках, но и вырастет предложение по «вторичке», например, по причине повального желания людей реализовать свою недвижимость. И вот такой бурный рост предложения представить сейчас крайне сложно"

В общем, Башкевич считает, то рост цен на недвижимость в целом по стране будет чуть выше или равен уровню инфляции.

"В тоже время, можно ли ожидать такое же повышение как было в 2020 году, я не уверен. Это будет зависеть от внутренней политики. В случае отсутствия новых шоковых событий и сохранении нынешних ожиданий от будущего, рост цены на жилье будет в пределах инфляционных показателей"

Старший вице-президент "Сбербанка" Джангир Джангиров заявил, что в ближайшее время цены на недвижимость в РФ должны стабилизироваться. Об этом сообщает "РИА новости", со ссылкой на материалы виртуальной сессии на тему развития ипотечного бизнеса.

"Мы сейчас в наших моделях по кредитованию новых проектов закладываем околонулевой рост цен. Мы, конечно, тоже понимаем, что бесконечно такой рост продолжаться не может. И с учетом инфляции мы предполагаем, что для целей кредитования будет даже некоторое снижение в реальном выражении. Я думаю, что цены, конечно, стабилизируются, цены не могут так долго и такими темпами расти, цены стабилизируются", - заявил он на сессии.

"Лента.ру", со ссылкой на материалы агентства "ИНКОМ-Недвижимость" сообщила о том, что в Москве в сентябре этого года не наблюдается традиционного для начала делового сезона роста цен на вторичную недвижимость. В первые две недели сентября количество соответствующих сделок на столичном рынке снизилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.