Льготную ипотеку предложили расширить на вторичное жилье

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил распространить льготную программу семейной ипотеки на вторичное жилье - но только в тех городах, где почти нет новостроек. Об этом рассказали «Известия».

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Программа семейной ипотеки позволяет россиянам получить кредит на жилье по сниженной ставке в шесть процентов. Программа распространяется на семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

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Максимальная сумма кредита, попадающего под действие программы, составляет 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, в других регионах - 6 млн рублей.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от стоимости квартиры, срок ипотеки - до 30 лет.

Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке или для приобретения частного дома с земельным участком. Покупка вторичного жилья в рамках программы возможна только в Дальневосточном федеральном округе и только на землях сельских поселений.

«Известия» отмечают, что в правилах семейной ипотеки нет четких определений первичного и вторичного жилья, поэтому иногда возникает путаница.

К примеру, семейную ипотеку можно взять на покупку строящегося жилья у юрлиц или готовой квартиры по договору купли-продажи. Однако нет однозначного понимания, могут ли выступать продавцом унитарные предприятия и индивидуальные предприниматели. Кроме того, неясно, подходит ли для программы новое жилье, права на которое несколько раз переуступались.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко рассказал, что в городах, где новостроек мало, воспользоваться программой трудно. По его мнению, программу стоит дополнить специальными критериями.

«К примеру, если в городе жилье не строится в течение трех-пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье, - отметил Алексеенко.