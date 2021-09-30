Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Льготную ипотеку предложили расширить на вторичное жилье

Мария Иванова
51 минуту назад

Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил распространить льготную программу семейной ипотеки на вторичное жилье - но только в тех городах, где почти нет новостроек. Об этом рассказали «Известия».

Льготную ипотеку предложили расширить на вторичное жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Программа семейной ипотеки позволяет россиянам получить кредит на жилье по сниженной ставке в шесть процентов. Программа распространяется на семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Видео дня

Максимальная сумма кредита, попадающего под действие программы, составляет 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, в других регионах - 6 млн рублей.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от стоимости квартиры, срок ипотеки - до 30 лет.

Семейной ипотекой можно воспользоваться для покупки жилья в новостройке или для приобретения частного дома с земельным участком. Покупка вторичного жилья в рамках программы возможна только в Дальневосточном федеральном округе и только на землях сельских поселений.

«Известия» отмечают, что в правилах семейной ипотеки нет четких определений первичного и вторичного жилья, поэтому иногда возникает путаница.

К примеру, семейную ипотеку можно взять на покупку строящегося жилья у юрлиц или готовой квартиры по договору купли-продажи. Однако нет однозначного понимания, могут ли выступать продавцом унитарные предприятия и индивидуальные предприниматели. Кроме того, неясно, подходит ли для программы новое жилье, права на которое несколько раз переуступались.

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Николай Алексеенко рассказал, что в городах, где новостроек мало, воспользоваться программой трудно. По его мнению, программу стоит дополнить специальными критериями.

«К примеру, если в городе жилье не строится в течение трех-пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жилье, - отметил Алексеенко.

Его коллега по ОНФ Павел Склянчук рассказал, что эксперты предлагают расширить действие программы на людей с инвалидностью, а также учителей и врачей.

Недвижимость,Николай Алексеенко,газета "Известия",
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители