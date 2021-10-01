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Остров во Франции выставили на продажу по цене квартиры в Париже

Алиса Селезнёва
16 минут назад

Во Франции выставлен на продажу остров с каменным домом XVIII века по цене квартиры в Париже. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Остров во Франции выставили на продажу по цене квартиры в Париже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в объявлении о продаже указано, что остров расположен недалеко от морского побережья Бретани. Его территория составляет 64 га. А площадь дома – 110 кв.м.

Риэлторы уверяют, что дом отвечает всем современным требованиям, а на первом этаже располагается гостиная площадью 56 кв.м с отличным видом из окон. К дому примыкают сад и двор, огороженный каменными стенами. Отмечается, что земля на острове хорошая, климат мягкий и на участке можно разбить огород и выращивать овощи.

«Если вы устали от соседей, то покупка тихого места вдали от цивилизации станет хорошим выбором и прекрасным капиталовложением», - говорится в объявлении о продаже.

Стоимость острова вместе с домом оценивается в 1,5 млн. евро (133 млн. руб.). При это потенциальным владельцам необходимо будет иметь лодку или яхту, чтобы добраться до дома.

Издание отмечает, что цена острова с домом вполне сопоставима со стоимостью небольшой квартиры в Париже.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать недвижимость в Турции. В марте они замкнули тройку лидеров по покупкам турецких объектов, закрыв 938 сделок с недвижимостью. Лидерами же стали жители Ирана (1,6 тыс.), на втором месте – иракцы (1,46 тыс. объектов).

Недвижимость,Комсомольская правда,
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