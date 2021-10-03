Российские банки подняли ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября повысил ставки по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройке и на вторичном рынке, а также на рефинансирование жилищных кредитов.

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С этой даты скорректировал условия и Совкомбанк. Так, по программе покупки недвижимости в новостройке ставка увеличена с текущих 8,49% до 8,75%, следует из опроса кредитных организаций, проведённого РИА Новости.

«Абсолют банк» в начале октября планирует незначительное увеличение ставок по базовым ипотечным программам на 0,25 п.п.